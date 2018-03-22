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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Boğaziçi Üniversitesi’nde polis müdahalesi: 8 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’nde polis müdahalesi: 8 gözaltı

Polis müdahalesi

Polis Müdahalesi Polis Müdahale Üniversite Kampüsü Çevik Kuvvet Polisi Polis Ekipleri 

-Öğrencilerin gözaltına alınması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde “Afrin” karşıtı eylem yapan arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden 8 öğrenciler polis müdahalesiyle gözaltına alındı. Boğaziçi Üniversitesi geçtiğimiz Pazartesi günü bir grup öğrencinin “Afrin lokumu” dağıtmasına karşı eylem yapması sonrasında polis ekipleri, bugün sabah saatlerinde yurtlara ve evlere operasyon düzenledi.
Operasyon sonucunda çok sayıda öğrenci gözaltına alınırken, üniversite kampüsünde bir grup öğrenci eylem yaptı. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren öğrencilere çevik kuvvet polisi müdahale etti. Müdahale sonucu 8 öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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