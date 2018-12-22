Boğaziçi Öngörünüme İmar Barışı Geliyor

-Beykoz'dan drone görüntüsü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yaşayan vatandaşların İmar Barışı düzenlemesinden yararlanmasını sağlayacak tasarı meclise sunuldu. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in aylardır emek verdiği İstanbul Boğaziçi Öngörüm Bölgesi'ne ‘Yapı kayıt belgesi’ verilmesini içeren yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve ekibinin yaptığı ısrarlı girişimler sonuç verdi. 24 Haziran seçimleri öncesinde dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Beykoz’a gelmiş ve boğaziçi öngörünümde oturanlara imar barışından yararlanmalarıyla ilgili çalışmanın yeni yasama döneminde yapılacağı müjdesini vermişti. İmar Barışı yasa teklifi görüşülürken kapsam dışında tutulan Boğaziçi Öngörünüm yapıları bu kez yeniden düzenlemeye alındı. Teklifte, “2960 sayılı Boğaziçi kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesi ekteki şekilde değiştirilmiştir” denildi. Madde ile Boğaziçi'ndeki yapı sahipleri de imar barışı başvurusu yapabilecek.

