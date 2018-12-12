-Hocayla röportaj

-Tarih ve turizm rehberleri derneği başkanıyla röp.



( İSTANBUL ) "Boğaziçi’nin Tarih Atlası" kitabının yazarı Dr. Sedat Bornovalı, İstanbul Boğazı’nda turist rehberleriyle buluştu- Tarih, Kültür, Turizm Rehberleri Derneği ve Beraber Yürüyelim Platformu: ’’Dr. Sedat Bornovalı hocamızı tekrar oda başkanımız olarak görmek istiyoruz’’ İSTANBUL



- "Boğaziçi’nin Tarih Atlası" kitabının yazarı Dr. Sedat Bornovalı, Tarih, Kültür, Turizm Rehberleri Derneği ile Beraber Yürüyelim Platformu’nun düzenlediği etkinlikte turist rehberleriyle bir araya gelerek sevenleri için kitaplarını imzaladı. Tarih, Kültür, Turizm Rehberleri Derneği ile Beraber Yürüyelim Platformu’nun düzenlediği etkinlik ilk olarak Boğaz turuyla başladı.

Yaklaşık 200 turist rehberinin katıldığı boğaz turu iki saat sürdü. Tur esnasında İstanbul Boğazı hakkında söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan "Boğaziçi’nin Tarih Atlası" kitabının yazarı Dr. Sedat Bornovalı, ’’Kitap hakkında görüş bildirmem çok zor benim için. Kendi yazdığım kitap sonuç olarak. Boğaz’a rehber bir kitap olsun diye düşündük. Baştan sona sıralayan bir envanter kitap olmasından da kaçındık. Çünkü bazı insanlar Boğaz’ın bir kısmını biliyor, kimileri çok biliyor. Bazıları içinse daha yeni başlıyor. Yeni başlayanlarda bir sürü şey öğrensin ama çok bilenlerin de hiçbir şey öğrenmeden bırakıp gideceği bir kitap olmasın diye düşündük. Galiba herkes kendine göre bir şeyler buluyor. Amacımıza ulaşmış gibiyiz’’ ifadelerini kullandı. ‘Boğaziçi’nin Tarih Atlası’ adlı kitabın ufak kışkırtmalar barındırdığını belirten Bornovalı, ’’Rehber kitap diyebiliriz. Ancak her şeye yetebilecek bir kitap diyemeyiz. Bir envanter niteliğinde değil. Eksik kalan kısımları da var. Özellikle bazı konularda yapılmış ayrıntılı çalışmalara saygı göstermeye çalıştık. Ufak kışkırtmalar barındıran bir rehber olarak nitelendirebiliriz’’ şeklinde konuştu.

Etkinliği düzenleyen Tarih, Kültür, Turizm Rehberleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Partal Kavala ise, ’’Dr. Sedat Bornovalı hocamızın üç ay önce yayınlanmış olan kitabını hem okuyucularıyla hem de meslektaşlarıyla buluşturmaktı. Bunu da başardığımızı söyleyebilirim. Yüzlerce meslektaşımız geldi bugün. ‘Beraber Yürüyelim Platformu’ mensubu arkadaşlarımızla birlikte hocamızı tekrar odamızın başkanı olarak görmeyi arzu ettiğimizi ona göstermek amacıyla elimizden geleni yaptık’’ ifadelerini kullanarak Dr. Sedat Bornovalı’yı İstanbul Rehberler Odası’nın yeni başkanı olarak görmek istediklerini belirtti.

İstanbul Rehberler Odası’nın önümüzdeki hafta yapılacak olan genel kuruluna ilişkin Dr. Sedat Bornovalı şunları söyledi: "Haftaya bir genel kurul var. Genel kurulun maddelerinden biride seçim. Çokta üstünde durmamak gerekir diye düşünüyorum.’’ (ÖY-

