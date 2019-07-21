Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı tamamlayan 156 kişiye denizde müdahale

-Yüzücülerin botlara çıkarılması



( İSTANBUL )- DAK-SAR ekipleri yarışı tamamlayamayan yüzücüleri böyle çıkardı İSTANBUL



- Bu yıl 31’ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılan yüzücülerden 156’sı havanın serleşmesi ve yorulmaları nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Boğazın ortasında kalan yüzücülere Denizden Arama Kurtarma(DAK-SAR) ekipleri müdahale etti. Müdahale anları ise kameralara yansıdı. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı kıyasıya bir yarışa sahne olurken, yarışa 59 ülkeden yerli ve yabancı 2 bin 400 yüzücü katıldı.

Bu yarış esnasında denizden, karadan ve havadan önlemler alındı. Denizden çok sayıda botla güvenlik önlemlerini üstlenen Denizden Arama Kurtarma(DAK-SAR) ekibi ise yarış esnasında yarı yolda kalan yüzücülere müdahale etti. Havanın sertleşmesinin de etkisi ile yorulan 156 yüzücü, ekiplerin müdahalesi ile botlara taşındı. Yaşanan bu müdahale anları ise kameralar tarafından kaydedildi. Kanlıca İskelesi’nden 6.5 kilometrelik parkurdan oluşan yarışa katılan yüzücüler,Kuruçeşme’deki Cemil Topuzlu Parkı’nda yarışı noktaladı.

