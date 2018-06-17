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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Boğazdaki tarihi yalıda sıra dışı kamuflaj uygulaması Haberi

Boğazdaki tarihi yalıda sıra dışı kamuflaj uygulaması Haberi

Yalının havadan görüntüsü

Spirit Yalın 

--arşiv görüntüler-
-yalının havadan görüntüleri
-kaza sonrası görüntüler

( İSTANBUL -HD) İSTANBUL

- İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın onarımı devam ediyor. Yalının hasarlı bölgeleri için ise eski bir fotoğraf büyültülerek kamuflaj yapıldı. 7 Nisan Cumartesi günü İstanbul Boğazı'ndan geçerken dümeni kilitlenen Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli gemi, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Büyük hasar alan yalıda kazanın ardından 1 ay sonra onarım çalışmaları başladı.
Yalının onarım çalışmalarında ise sıra dışı bir uygulama yapıldı. Yalının hasarsız fotoğrafı yalı boyutunda büyültüldü. Demir bir iskele üzerine monte edilen fotoğraf yalının hasarlı bölümlerini kapatacak şekilde yerleştirildi.
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