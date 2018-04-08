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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Boğazdaki kazanın hemen öncesine ait telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Boğazdaki kazanın hemen öncesine ait telsiz konuşmaları ortaya çıktı

arşiv görüntüler üzerine döşenen yeni ses kaydı

( İSTANBUL ) -- Klavuz Kaptan: "Şu anda hiçbir şey çalışmıyor, tam yol yalıya doğru gidiyoruz, Çok sert bir şekilde çarpacağız" İSTANBUL

Ses Kaydı 


- İstanbul Boğazı'nda Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı geminin dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmasında hemen önceki telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalara Klavuz Kaptan'ın, "Şu anda hiçbir şey çalışmıyor, tam yol yalıya doğru gidiyoruz. Çok sert bir şekilde çarpacağız" sözleri yansıdı. İstanbul Boğazı'nda Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi, dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşurken, kazanın hemen öncesine ait telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Kıyı Emniyeti, Klavuz kaptan ve kurtarma gemisi arasında geçen telsiz konuşmaları şöyle: Kıyı Emniyeti: Demirleyebilirsiniz. Tamam. Kurtarma 3: Harun Kaptan, Tam yol geliyorum üzerinize. Klavuz Kaptan: Sancak demiri funda edeceğim, kaptan etmiyor. Bütün sorumluluk bende diyor. Kıyı Emniyeti:Harun kaptan dümen dinliyor mu şu anda? Kılavuz Kaptan: Dümen dinlemiyor. Sahile oldukça yaklaştık. Çarpacak gemi büyük bir ihtimalle. Sancak demiri iki kilit tutmaya çalışıyorum. Kıç sahile yaslasın diye. Kıyı Emniyeti:Kurtarma 3, şu an tam yolda mısınız? Kurtarma3: Doğrudur tam yolda ilerliyorum. Klavuz Kaptan: Makine tam yol verdi ama mümkün değil kurtaramayız. Sahile çarpacağız. Kıyı Emniyeti:Harun Kaptan dümen dinlemiyor anlaşıldı, demir atamıyor musunuz? Klavuz Kaptan: Kaptana iki kere söyledim atmadı. Şimdi sancak demiri atıyoruz. Kıyı Emniyeti:Tamam bir an önce atın. Emergency dümen de mi çalışmıyor? Alamıyor musunuz dümeni sancağa? Klavuz Kaptan: Şu anda hiçbir şey çalışmıyor, tam yol yalıya doğru gidiyoruz. Çok sert bir şekilde çarpacağız. (ÖY-
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