Boğazda denize düşen bir kişi kurtarıldı İzle

-Kıyı emniyeti

-Kurtarma ekibi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kadıköy-Karaköy hattında seyir halindeki teknede bulunan bir kişi denize düştü. Denize düşen şahsı Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri kurtardı. Olay Kız kulesi açıklarında Şehir Hatları Küçüksu Teknesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı teknede bulunan bir şahıs denize düştü. Kadıköy-Karaköy seferi yapan tekneden düşen adamı gören vatandaşlar polise haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Ekipleri denize düşen şahsı 6 dakikalık çalışma ile denizden çıkardı. Denizden çıkartılan şahıs 112 sağlık ekiplerine sevk edildi. Polis olayla ilgili araştırma başlattı.

