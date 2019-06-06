Boğaz'ın kadim avcıları: Kıyı balıkçıları Haberi

Yüzyıllardır Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nın turkuaz renkli sularında balık avlayan kıyı balıkçıları, yok olma tehlikesi ile karşıya. Endüstriyel balıkçılık, gırgır teknelerinin vahşi avlanma yöntemleri ve çevre kirliliği gibi nedenler, ‘denizlerin vicdanlı avcıları’ olan kıyı balıkçılarını çaresiz bırakıyor.
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