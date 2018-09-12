Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Boğaz'daki yüksek sese para cezası - İSTANBUL

Boğaz'daki yüksek sese para cezası - İSTANBUL

- Ses denetimlerinden detaylar - Boğaz ve trafiğinden detaylar - Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet GünerBoğaz'daki yüksek sese para cezası - İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren gezi tekneleri ile eğlence merkezlerinin çıkardığı yüksek ses ve gürültüye yönelik gerçekleştirilen denetimde, işletmelere idari para cezası kesildi - İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner: - " İstanbul luların ses konforu açısından daha sağlıklı bir kentte yaşamaları için bu denetimleri sık sık yapacağız"İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren gezi tekneleri ile eğlence merkezlerinin çıkardığı yüksek ses ve gürültüye yönelik gerçekleştirilen denetimde, işletmelere idari para cezası kesildi. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şikayetler üzerine İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren gezi tekneleri ile eğlence merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner'in koordinasyonuyla Boğaz hattında yapılan denetimlerde, eğlence merkezi ve teknelerdeki müzik yayınının, gürültünün ses ölçüm cihazı ile desibel kontrolleri yapıldı.Bu kontroller esnasında ses düzeyi yüksek olan karadaki eğlence merkezlerine İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, gezi teknelerine ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 29 bin 173 lira ceza kesildi. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul luların ses konforu açısından daha sağlıklı bir kentte yaşamaları için bu denetimleri sık sık yapacaklarını söyledi.

Ayetler Para Cezası Muhabir Eğlence Merkezi Trol 

İlgili Foto Galeriler
MİT, Reyhanlı Saldırısının Planlayıcısını Lazkiyeden Paketleyip GetirdiMİT, Reyhanlı Saldırısının Planlayıcısını Lazkiyeden Paketleyip Getirdi
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı