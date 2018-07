Boğaların Katledildiği San Fermin Festival Başladı - Hayvan Hakları Savunucuları Protesto Düzenledi - 66 Boğa Öldürülecek Haberi

-detay



- İspanya’nın kuzeyinde bulunan Pamplona San Fermin Festivali bugün başladı.

Boğa dövüşlerinin ve koşularının düzenleneceği gösterilerde 66 boğa öldürülecek. İspanya’nın kuzeyinde bulunan Pamplona bölgesinde yapılan ünlü San Fermin Festivali bugün başladı.

Pamplona San Fermin Festivali’nde boğa dövüşlerinin ve koşularının düzenleneceği gösterilerde 66 boğa öldürülecek. Festivalin ilk gününde binlerce kişi şehir meydanına toplanırken 6-14 Temmuz arasında düzenlenen festivalde her gün boğa koşuları düzenlenecek. Öte yandan, çok sayıda hayvan hakları aktivisti Pamplona Belediye Binası önünde San Fermin Festivalinde düzenlenen boğa güreşlerini protesto etmek için toplandı. Ortaçağ’dan kalma dini bir köke sahip olan festival her yıl 6-14 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor. Ünlü festivale her yıl dünyanın farklı noktalarından binlerce turist geliyor. Her gün bir kez olmak üzere 9 koşunun yapıldığı etkinliğe katılmak için 18 yaşından büyük ve sağlıklı olmak yetiyor.