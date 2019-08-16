Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Boğa, sahibini öldürdü İzle

Boğa, sahibini öldürdü İzle

ölen şahsın fotoğrafları

İlk Müdahale Hastane Bağlama Saldırı 

-arşiv görüntüler

( TUNCELİ ) - Tunceli'de bir boğa, 61 yaşındaki sahibine saldırıp vurarak ölümüne neden oldu TUNCELİ

- Tunceli’de boğanın saldırıp vurduğu 61 yaşındaki sahibi hayatını kaybetti. Olay, Ovacık ilçesi Karayonca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sakinlerinden 61 yaşındaki Kahraman Tekin, boğasını bağlamak isterken saldırısına uğradı. Boğanın vurduğu Tekin ağır yaralandı. Ovacık Entegre Hastanesine kaldırılan Tekin, ilk müdahale sonrası ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi. Tekin hastanedeki yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Saç Bandı ve Fuları Bağlama ModelleriSaç Bandı ve Fuları Bağlama Modelleri
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı