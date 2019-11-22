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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bodyguard kardeşlerin liderliğindeki hırsızlık çetesi çökertildi İzle

Bodyguard kardeşlerin liderliğindeki hırsızlık çetesi çökertildi İzle

operasyon anı

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-detaylar

( İSTANBUL )- Sipariş üzerine 22 lüks otomobil çalmışlar İSTANBUL

- İstanbul'da 3 bodyguard kardeşin liderliğini yaptığı hırsızlık çetesi çökertildi. 22 tane lüks otomobil çalan zanlıların sipariş üzerine hırsızlık yaptığı öğrenildi. İstanbul polisi, 3 bodyguard kardeşin liderliğini yaptığı hırsızlık çetesine operasyon düzenledi.
Kırklareli ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda çete liderleri Adnan K., Ayhan K. ve Ali K. isimli kardeşler yakalandı. 22 tane lüks otomobil çalan hırsızların, araçların şase ve motor bilgilerini değiştirdikleri anlaşıldı. Çetenin sipariş üzerine otomobil çaldığı öğrenildi.
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