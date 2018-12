Bodrum’un sarı altını değer görmeyi bekliyor...Mandalina hasadı başladı, satışlar başlamadı

-hasat yapan işçiler

- Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez, Ortakent-Yahşi, Turgutreis ve Gölköy Mahallelerinde mandalina hasadına başlandı. Kendine has kokusu ve aromasıyla bilinen Bodrum mandalinasının bu yıl az mahsul vermesi üreticiyi üzdü. Mandalinayı ucuza almaya çalışan firmalara mandalinalarını satmayan bazı üreticiler ise mandalinadan; lokum, reçel, gazoz, kolonya sabun, cips ve un üreterek farklı yöntemlerle ürünlerini pazarlamaya başladı.

Bazı üreticiler ise Bodrum mandalinasının hak ettiği değeri görmediğini belirterek yerel yöneticilerin biran önce atağa geçmesini beklediklerini kaydetti.

Bodrum’un farklı bölgelerinde yaklaşık 3 bin dekar alanda, 200 bine yakın ağaçtan ortalama 10 bin tona yakın Bodrum mandalinası üretimi yapılıyor. Her yıl Aralık ve Ocak aylarında hasat edilen mandalinaların değer kaybetmesi üreticiyi üzdü. Birçok bölgede bahçede hasat işlemi yapmayan üretici, işçi sıkıntısı ve ucuz alıcı nedeniyle mandalinalarını çürümeye terk etti. Hasat yapanlar ise çözümü internet üzerinden satışta ve mandalinadan farklı ürünler üretmekte buldu. Bahçeden 25 kuruş ila 50 kuruşa almaya çalışan fırsatçı toptancılar ürünü manavlara ve marketlere kilosunu 1,5 liraya kadar satıyor. Üzerine kar koyan pazarcı esnafı ve süper marketler ise mandalinayı 2 lira ile 5 liraya satıyor. Hasat zamanı mandalinadan kar yerine zarar eden üreticiler ise ellerindeki mandalinaları, gazoz, kolonya, reçel, lokum, cips. un ve sabun gibi ürünler yapılarak pazarlama gücünü arttırmaya çalışıyor. Hediyelik mandalina paketleri ilgi görüyor Hasat için sabahın erken saatlerinde bahçeye gelen üretici ve çalışanlar önce mandalinaları toplayıp kasalara koyuyor. Daha sonra kazanlarda suyla yıkanan mandalinalar havlu bezlerle teker teker siliniyor. 3 ile 6 kilogramlık özel kolilere konulan mandalinalar internet üzerinde sipariş veren tüketiciye ulaşıyor. Mandalinayı tanıdıklarına hediye olarak göndermek isteyen vatandaşlar için ise teker teker özel kağıtlara sarılan mandalinalar kolilenip kargo yolu ile istenen adrese gönderiliyor. Bodrum mandalinasının farkı kokusu Mandalinayı turizme heba etmemek için mandalina bahçesinin ortasına araştırma merkezi kuran bahçe sahibi Erman Aras, mandalinadan binbir çeşit ürün çıkarıyor. Araştırma merkezinden uzun çalışmalar yapan Aras, gece gündüz demeden mandalina üzerinde deneyler yapıyor. Aras, gazoz, lokum, sabun, reçel, yağ, cips, krem, kolonya ve en son olarak ise mandalinadan un üretti. Organik katkı maddesiz ürünler çıkaran Aras, kısa zamanda bir çok bölgede Bodrum Yadigarı markasıyla tanınmayı başardı. İnternet üzerinden de satış yapan Aras, kendi markasını oluşturarak üreticiden, tüketiciye aracısız mandalina ve mandalinalardan yapılan ürünleri satmaya başladı.

Aras, günlük taze olarak topladığı mandalinaları, hummalı bir çalışma sonucunda aynı gün kargoya vererek tüketiciye ulaştırmayı başardı. Bu sene ağaçların az meyve verdiğini söyleyen Erman Aras “Bu sena hasat az ama yinede mutluyuz. Bodrum Mandalinası en güzel aralık ayında olur. Yılbaşında da bir Bodrum mandalinasının yenilmesinde fayda vardır. Biz de elimizden geldiği kadar çekirdekli, kokulu Bodrum mandalinasını tüm Türkiye’ye göndermeye çalışıyoruz. Yemeyenlere Bodrum mandalinasını tavsiye ediyoruz. Bizim çocukluğumuzda İstanbul'a giderdi Bodrum mandalinası ve orada aranan bir meyveydi. Daha sonra mandalinanın çekirdeksiz olanı satılmaya başlandı. Bodrum mandalinasını seven bir kişi mutlaka Bodrum mandalinasını ister. Aralık ayı da bunun en ideal zamanıdır. Çekirdekli olması mandalinamızın özelliğidir. Bir mandalina soyulursa metrelerce öteden kokusunu alabilirsiniz” dedi.

Bodrum mandalinasından binbir çeşit ürün Bodrum mandalinasından yiyecek, içecek, temizlik malzemesi ürettiğini de sözlerine ekleyen Erman Aras “Başta reçel olmak üzere marmelatları, mandalina lokumu, gazozu, gazsız içeceği, çeşitli atıştırmalık ürün, ununu bile yapıyoruz. Özellikle pastacılık sektöründe büyük ilgi görüyor. Çok çok değerli bir ürün mandalina hiçbir malzemesi yabana gitmeden kullanılan bir meyvedir” ifadelerini kullandı. Aras mandalina üretiminde bu yıl sıkıntı olduğunu yerel yöneticilerin mandalina satışları ve ürünleriyle ilgili bir an önce atağa geçmelerini sözlerine ekledi.