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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum’un korkulu rüyası yakayı ele verdi

Bodrum’un korkulu rüyası yakayı ele verdi

MOTOSİKLET ANAHTARINI ALMASI

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-MOTOSİKLETİ KAÇIRMASI
-TAŞ VE SOPAYLA DÜKKANIN KAPISINI KIRMAYA ÇALIŞMASI

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde dadanan hırsız son işinde yakayı ele verdi. 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı. Son 1 ay içerisinde özellikle Müskebi Mahallesinde faaliyet gösteren 6 iş yerinde meydana gelen hırsızlıklar ile 1 motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili soruşturma yürüten Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızı tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 7 olayın şüphelisi olduğu belirlenen B.B. isimli şahıs, çalınan motosiklet ile iş yerlerinden çalınan eşyalar ile birlikte ele geçirildi. Zanlı gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken çalınan malzemelerde sahiplerine iade edildi. Öte yandan, hırsızlık anlarına ait güvenlik kamera görüntülerinde ise hırsızın rahat tavırları dikkat çekiyor. Girdiği işyerinde motosiklet anahtarını bulan zanlı kapıda park halindeki motosikleti götürürken görüntülere yakalanıyor. Bir hırdavatçı dükkanına girmek için cam kapıyı taşla kıran hırsızın çabaları içeriye girmesine yetmiyor. (EA-MB-
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