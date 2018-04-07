Bodrum'un begonvili, Dalyan'ın mor salkımı - MUĞLA
- Detay görüntü - Peyzaj Mimarları Odası Muğla Temsilcisi Yüksek Peyzaj Mimarı Figen Uyanık'ın açıklaması - Detay görüntü - Hollanda’dan gelerek Dalyan’a yerleşen Maria Jonker'in açıklaması - Detay görüntü - Hüseyin Karabulut'un açıklaması - Detay görüntü - İngiliz Mark Henshaw'in açıklaması - Detay görüntüBodrum'un begonvili, Dalyan'ın mor salkımı - Muğla 'nın Ortaca ilçesi Dalyan mahallesindeki binaların bahçelerini süsleyen mor salkım çiçekleri, 2 bin 400 yıllık kaya mezarları, kanalları, caretta kaplumbağalarıyla ünlü beldeye ayrı bir güzellik katıyor - Peyzaj Mimarları Odası Muğla Temsilcisi Uyanık"Mor salkım çiçeği yapraklanmadan önce mor ve beyaz çiçek açar ve mis gibi kokar. Bu özellikleri bizim bu bitkiyi bol bol kullanmamıza ve sevmemize neden olur" - Mor salkım tutkunu Karabulut:"Bodrum'un begonvilleri gibi Dalyan'ın da mor salkım çiçeği meşhur"MUĞLA (AA) - OSMAN AKÇA - Muğla 'nın Ortaca ilçesi Dalyan mahallesinde, baharın gelmesiyle evlerin ve işletmelerin bahçelerini süsleyen mor salkım çiçekleri, 2 bin 400 yıllık kaya mezarları, kanalları, caretta kaplumbağalarıyla ünlü beldeye ayrı bir güzellik katarak görenleri hayran bırakıyor.Peyzaj Mimarları Odası Muğla Temsilcisi Yüksek Peyzaj Mimarı Figen Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mor salkımın, peyzajcıların çok sevdiği bir bitki olduğunu belirterek, "Mor salkım çiçeği yapraklanmadan önce mor ve beyaz çiçek açar ve mis gibi kokar. Bu özellikleri bizim bu bitkiyi bol bol kullanmamıza ve sevmemize neden olur." dedi. Mor salkımın, erken baharın ilk çiçeklerinden olduğunu kaydeden Uyanık, bu yıl havanın biraz daha hızlı ısındığını ve bu nedenle mor salkımın, nisan başından beri bol çiçekleriyle her yerde görülebildiğini söyledi.
Ana vatanı Çin olan bitkinin, son derece kolay yetiştirildiğini dile getiren Uyanık, şöyle devam etti:"Dal çeliği ve yan kök ayırmasıyla rahatlıkla üretilebilir. Toprak istekleri son derece ılımlıdır ve hemen hemen her toprakta yetişir. Bol suyu sever. Uzun yan dallara sahip bir bitki olduğu için kış budamalarını derin yapmak gerekir. İstediğiniz şekilde yönlendirerek duvar kenarları, pergola üstlerine sardırabileceğimiz bu bitkiyle iyi bir peyzaj elde etme şansına sahibiz. Bölgede bol miktarda kullanılan bir bitkidir." - Bölge sakinleriMor salkım tutkunu olan Hüseyin Karabulut, Bodrum'un begonvilleri gibi Dalyan'ın da mor salkım çiçeğinin meşhur olduğunu ve bölgenin simgesi haline geldiğini ifade etti. Dalyan'da yaşayan Maria Jonker ise bu bitkinin Çin, Kore ve Japonya'dan geldiğini, kokusunun ve renginin çok güzel olduğunu dile getirdi.İngiliz Mark Henshaw ise Dalyan'ın kanalı, İztuzu Plajı ve caretta carettalarıyla ünlü olduğunu söyledi.
Dalyan'ın aynı zamanda mor salkım çiçekleriyle de ünlü olduğunu vurgulayan Henshaw, "Kafelerde, restoranlarda, evlerde ve bazı bahçelerde bu çiçeği bulabiliyorsunuz. Mor salkım çiçeğinin muhteşem bir kokusu var. Maalesef kısa bir dönem içinde görebiliyoruz ama çok güzel bir çiçek." ifadelerini kullandı.