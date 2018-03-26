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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bodrum toz duman oldu

Bodrum toz duman oldu

İlçe merkezinden detay

( MUĞLA )- Kuzey Afrika'dan gelen toz Bodrum’un beyaz evlerini vurdu MUĞLA

Gökyüzü Meteoroloji Gesi Şiddetli Rüzgar 


- Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutu nedeniyle Bodrum'u toz kapladı. Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumu Bodrum'da etkili oldu. Toz dumanı etkisi altında kalan ilçede görüş mesafesi düşerken, kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutu vatandaşları da tedirgin etti. Bir anda kızıla bürünen gökyüzü görüş mesafesini de etkiledi. Bodrum Kalesi ve Bodrum'un simgesi beyaz evleri neredeyse görünmez hale geldi. Fırtınanın da etkisi ile birlikte toz bulutu tüm Bodrum'u kapladı. Yarın öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen olumsuz hava ile ilgili meteoroloji yetkililerinden yapılan açıklamada, yaşanabilecek hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İlçede güney ve güneydoğu yönlerinden esen şiddetli rüzgarın saatteki hızı karada 45 kilometre, denizde ise 50 ile 70 kilometreye kadar ulaştı.
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