Bodrum Tanıtım Vakfı'nın Genel Koordinatörü Serkan Ceylan oldu



-. Ceylan, sürpriz projelerinin olduğunu belirterek fuarların yanı sıra yeniçağa uygun tanıtımların da gerçekleşeceğini açıkladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Başkanı olduğu Bodrum Tanıtım Vakfı’nın Genel Koordinatörü Bodrum’un sevilen simalarından olan Turizmci Serkan Ceylan oldu. Uluslararası fuarcılık konusunda uzman olan Ceylan, fuar tanıtımlarının yanı sıra çağa ayak uydurulması gerektiğini ve sadece fuarlarla tanıtımın kısır bir döngüde olduğunu yeniçağın nimetlerinden yararlanılması gerektiğini açıkladı.

Ceylan gazetecilere yaptığı açıklamada yeni girişimleri olacağını belirterek “Bodrum Tanıtma Vakfı, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Esnaf Odası, Bodrum Denizciler Derneği, Bodrum Otelciler Derneği, Bodrum İmeak Deniz Ticaret Odası, Türsab Bodrum Bölge Temsil Kurulu, birçok otelcinin ve yatırımcının bir araya geldiği Bodrum’un en değerli vakıflarından biridir. Bugüne denk birçok fuar ve organizasyonuna büyük destek veren bir vakıftır. Bundan sonraki dönemde özellikle yeniçağın gerekleri olan dijital medya, dijital tanıtım, lokasyon bazlı enternasyonal tanıtım, fuar ve kongre organizasyonları Bodrum’a yakışır bir şekilde projeler geliştirip organize edip bunları Bodrum’un tanıtımı için yaygınlaştırmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni startlarla fuarlara hazırlanıyor Fuarlarla ilgili de açıklama yapan Ceylan, fuarların önemine değinerek “Fuarlar Bodrum’un tanıtımı için çok önemlidir fakat çok maliyetli organizasyonlardır. Bundan sonraki tanıtım programlarınızda fuarlar mutlaka olacak. Öncelikli olarak hedefimiz Bodrum’un kaynaklarını doğru fuarlarda daha etkili olarak özel Bodrum stantlarıyla taçlandırmak. Yeni dönemde sadece Avrupa’yı ve Rusya’yı değil Cin’den, Dubai’ye kadar geniş bir perspektifte Bodrum Tanıtma Vakfı'nın yönetim kurulunun ve çalışanlarının uygun gördüğü birçok fuarda güzel tasarımlı stantlarla Bodrum’un tanıtımını görebileceğiz. Tecrübeli bir yönetim kurulumuz var. Bodrum’da bulunan Odalar, Deneklerle birlikte tek vücut olup Bodrum’un tanıtımını en üst seviyeye çıkaracağız. Yeni üyelerle de büyüyerek ve güçlenerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

(EA-İK-Y)



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