Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmadı

-tatilciler röp

-sahilde güneşlenenler

-sahilde deve güreşi yapanlar

-sahilde voleybol oynayanlar

-yüzen insanlar



( MUĞLA )- Bodrum’a gelen tatilciler sahillere koştu MUĞLA



- Ramazan Bayramı'nın başlaması ile birlikte Bodrum’a akın eden tatilciler sahilleri doldurdu. Adım atacak yer kalmayan ilçede vatandaşlar sahillere akın etti. 3 günlük Ramazan bayramını fırsat bilen tatilciler Bodrum’a akın etti. Bayramın ilk günü tatilciler sahilleri doldurdu. Sıcak havanın ve denizin tadını doyasıya çıkaran yerli ve yabancı turistler sahillerde müzik eşliğinde eğlendi. Yaklaşık 1 milyon turisttin geldiği Bodrum’da renkli görüntüler oluştu. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahilleri insan akınına uğradı. Sabah erken saatte sahillere gelmeye başlayan binlerce turist bayramın tadını doyasıya çıkarmaya başladı.



