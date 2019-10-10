Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum sahilleri Ekim ayında doldu taştı

Bodrum sahilleri Ekim ayında doldu taştı

denize girenlerden detay

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Yabancı Turist Hava Sıcaklıkları 

-denize giren vatandaş röp.
-sahilde güneşlenenler
-sahilden detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde ekim ayında sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı.Şiddetli yağışların ardından 'sarı yaz'ın yaşandığı Bodrum'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerle ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar çıktığı ilçede turistler denize girip, sahil kenarındaki mekanlarda vakit geçirdi. Bazı turistler ise Cumhuriyet Caddesi ve Kale Caddesi’nde yoğunluk oluşturdu.İstanbul’dan Bodrum’a tatile gelen Filiz Aydın, “2 gün önce yoldan geldik. Yağmurda silecekler bile yetersiz kaldı. O kadar kötüydü. Bugün hava çok güzel. Denize daha giremedim ama girmeyi düşünüyorum. Yarın da tekne turuna çıkacağız” şeklinde konuştu.
Kumbahçe sahilinde denize girip güneşlenen Aysun Çıtlak da, “Bodrum’un klasik halleri. Geçtiğimiz gün fırtına vardı. Bugün de güneş açar denize gireriz. Biz bu havalara alışkınız. O yüzden problem yok. Sıcak. Denize giriyoruz, güneşleniyoruz” dedi.
Öte yandan, Bodrum’da hafta sonuna kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olacağı ve sıcaklığın 31 dereceye kadar yükseleceği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı