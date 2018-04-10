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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Bodrum sahilinde şok eden görüntü...Katledilen yunus balığı kıyıya vurdu

Bodrum sahilinde şok eden görüntü...Katledilen yunus balığı kıyıya vurdu

yunustan görüntüler

Yunus Balığı Gesi 

-yunusun fotoğrafı

( MUĞLA )-Sahile vuran yunus balığı vatandaşları şok etti MUĞLA

- Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar sahilinde ölü yunus balığı bulundu. Yunus balığının karın bölgesinde derin bir kesik olduğu tespit edildi. Akyarlar Mahallesi Ali Hoca Burnu mevkisinde, balık tutan vatandaşlar sahilde ölü yunus balığı olduğunu farketti. Yetkililere haber veren vatandaşlar yunus balığının karın bölgesinde derin bir kesik olduğunu görünce şok oldu. Olay yerine gelen Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, yaklaşık 2 metre boyunda olan yunusun karnının kesici aletle yarılarak telef edildiğini belirledi. İş makinesi yardımıyla sahilden alınarak kamyonete taşınan yunus balığı incelenmek üzere Turgutreis Temizlik İşleri Şefliğine götürüldü.
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