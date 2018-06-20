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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum polisinden tefecilere operasyon

Bodrum polisinden tefecilere operasyon

Aliyeye getirilen şahıslar

( MUĞLA ) MUĞLA

Çay Bahçesi Tefecilik Film Gibi Harekete Geç Polis Ekipleri 


- Bodrum’da tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 kişi, polis ekiplerince düzenlenen film gibi bir operasyonla yakalandı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonunda M.T. ve Z.K. isimli iki şahsın tefecilik yaptığı bilgisini alıp, yapılan çalışmalar neticesinde iki şahsın mağdur ettiği M.Ş. adlı şahsa ulaştı. M.Ş., polise verdiği ifadede şahıslardan 4 bin TL para aldığını, karşılığında 7 bin 500 TL senet imzaladığını, daha sonra tekrardan bin lira alıp bin TL’lik senet imzaladığını, toplamda 5 bin TL’nin 2 bin 500 lirasını ödemesine karşılık, şahısların kendisinden 15 bin TL istediğini iddia etti. Mağdurun şüphelilere olan borcunu ödemesi için Gümbet’teki bir çay bahçesinde buluşma ayarlandı. Cumhuriyet Savcılığından gerekli yasal izinleri alan KOM ekipleri şahıslara suçüstü yapmak için belirlenen mekana yarım saat öncesinden gidip oturacakları masaya ses ve görüntü cihazı yerleştirdi. Şüphelilerle mağdurun buluşması sırasında Z.K.’nın belinde bulunan tabancayı mağdura gösterip borcu olan 15 bin TL parayı ödemezsen kötü olur diyerek tehdit ettikleri tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şahısların üst aramalarında bin lira para, 1 adet silah ve 1 adet 7 bin 500 liralık mağdur adına düzenlenmiş senet çıktı. Ele geçirilen malzemelere el koyan KOM ekipleri, gözaltına aldıkları şüphelileri bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk etti. M.T., Z.K., adli makamlarca tutuklandı. (EA-
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