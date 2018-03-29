Bodrum merkezli uyuşturucu operasyonu - MUĞLA

- Adliye binasının dış genel planı - Zanlıların adliyeye sevk edilmesiBodrum merkezli uyuşturucu operasyonu - Gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesi merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.Bodrum, Aydın ve İzmir'de 26 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.