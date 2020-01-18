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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum katta çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü

Bodrum katta çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü

Binadan dumanların çıkmasından görüntü

Polis Bild Nadan Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiyenin müdahalesinden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin yangın mahallinde inceleme yapmasından görüntü
-Bina sakinlerinden görüntü
-Binada oturan bir vatandaş ile röportaj
-İtfaiye ve polis araçlarından görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de sabah saatlerinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Edinilen bilgilere göre, yangın Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi Ulus Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Sabah erken saatlerde yaşanan olayda apartmanın bodrumundan dumanlar yükseldiğini gören bina sakinleri kendilerini can havliyle dışarı attı. Ardından bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Bir iş yerinin deposu olarak da kullanılan bodrum katta çıkan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma devam ediyor.
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