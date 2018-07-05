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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum'daki yangında evler boşaltıldı

Bodrum'daki yangında evler boşaltıldı

-Yangına müdahale edilmesi

Cennet Helikopter Orman İşçisi Trol 

--Tahliye çalışmaları
--Ekiplerin çalışmaları

( MUĞLA ) -- Tatil cennetinde korku ve paniğe neden olan yangın kısmen kontrol altına alındı MUĞLA

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yangının tehdit ettiği bölgede bulunan bazı evler boşaltıldı. Tatil cennetinde korku ve paniğe neden olan yangın kısmen kontrol altına alındı. Ortakent-Yalıkavak yolu üzerinde bulunan makilik ve otluk alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın çevrede büyük korku ve paniğe neden oldu. Yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başlayan yangına havadan 2 uçak ve 2 helikopter ile karadan ise 100 yakın orman işçisi ve arazözlerle mücadele edildi. Yangını söndürme çalışmalarına itfaiye arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AKUT timleri de destek verdi. Yangının tehdit ettiği bölgede bulunan bazı evler, tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye edilen evlerden çıkarılan ve yoğun dumandan etkilendikleri belirlenen bazı vatandaşlara 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alınan yangında, şuana kadar yaklaşık 15 dönümlük alanın kül olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (MB-
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