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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum’daki yangında 30 hektarlık alan kül oldu

Bodrum’daki yangında 30 hektarlık alan kül oldu

yangından görüntü

Leman Gesi Sağlık Ekipleri Orman Yangını Helikopter 

-söndürme çalışmaları
-röp.

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum Mumcular Mahallesi’nde çıkan orman yangınında alevler Bayır köyünde tehlikeli boyuta ulaştı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve köyün etrafını saran yangına 6 Helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile müdahale sürüyor. Bodrum Bayır ve Milas Tuzabat bölgelerinde devam eden iki yangına 11 helikopter, 35 arazöz, 18 su tankeri, 9 dozer, 250 yangın söndürme işçisi ve 30 teknik eleman ile müdahale ediliyor. Bayır bölgesinde yangının 30 hektardan fazla alanda etkili olduğu belirtildi. Orman Yangın söndürme ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için büyük mücadele veriyor. Köylüler de bir yandan söndürme çalışmalarına katılırken bir yandan da söndürme çalışmalarına katılanlara su ayran ikram ediyor. Öğlen saatlerinde başlayan orman yangınını söndürmek için Mumcular Mahallesi’ne bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar da seferber oldu. Evlerine 100 metre kadar ulaşan yangın nedeniyle köy sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Bahçeleri ve ekinleri yanan bir çok vatandaş ise gözyaşlarına hakim olamadı. Bölgeye sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri de dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale ediyor. (TA-MB-
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