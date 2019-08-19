Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı'' - MUĞLA

'Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı'' - MUĞLA

"Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı'' - MUĞLA - Muğla 'daki orman yangınları - Yangın çıkan bölgeden detaylar - Yangın söndürme çalışmaları detaylar Muğla 'daki orman yangınları - Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik: - "Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 70 hektarlık alan zarar gördü" - "Milas'taki yangın kısmen kontrol altına alındı"MUĞLA (AA) - Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Muğla 'nın Bodrum ilçesindeki yangının tamamen kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini, Milas'taki yangının ise kısmen kontrol altına alındığını bildirdi.Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün öğle saatlerinde Bodrum'un Mumcular bölgesinde başlayan yangına bugün de müdahalelerin sürdüğünü söyledi.

Sabah saatlerinde 9 helikopter ile 200'e yakın orman işçisinin ve çevre illerden gelen arazözlerin söndürme çalışmalarına katıldığını aktaran Çelik, "Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 70 hektarlık alan zarar gördü." dedi.
Yangında soğutma çalışmalarının öğleden sonra 3 helikopterle, şu anda ise karadan ekiplerle devam ettiğini dile getiren Çelik, bölgede ekiplerin tedbir amaçlı bekletildiğini aktardı. - Milas'taki yangın kısmen kontrol altındaÇelik, Milas'ın Akgedik Barajı mevkisinde dün öğlen saatlerinde çıkan yangının kanyon içerisinde kısmen devam ettiğini bildirdi.Ekiplerin alevlerin kanyon dışına taşmasını engellediğini ifade eden Çelik, "Milas'taki yangın kısmen kontrol altına alındı. Zaman zaman kanyon içinde büyüyen alevlere müdahale ediliyor." diye konuştu.
Çelik, Milas'taki yangının ise 30 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Milas'taki söndürme çalışmalarının 30 arazöz ve 130 personelle sürdürüldüğü, orman işçilerinin kontrol altına alınan bölgede yangın nöbetine devam ettiği bildirildi.

Kanyon Orman Yangınları Muhabir Helikopter Orman İşçisi 

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Adam Mısın! filminin galası yapıldıAdam Mısın! filminin galası yapıldı
İlginç Örgü Sanatıİlginç Örgü Sanatı
Sanat Çalışmasını Anımsatan Üzüm BahçeleriSanat Çalışmasını Anımsatan Üzüm Bahçeleri
Resim mi Gerçek mi Ayırdetmek ZorResim mi Gerçek mi Ayırdetmek Zor
Fransa'nın Sanat Eseri Gibi BahçeleriFransa'nın Sanat Eseri Gibi Bahçeleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı