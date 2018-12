20 Dakika Hakkında

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum'un yer alacağı 20 Dakika dizisi, hikayesini Kaçış Planı (The Next Three Days) filminden alıyor. Dizide, mutlu bir evlilikleri olan çiftin hayatları, kadının işlemediği halde bir cinayetle suçlanarak hapise girmesiyle altüst olması anlatılıyor. Her hafta yükselen bir tempoya sahip olacak dizide, koca, karısının bu cinayeti işlemediğinden emindir ve ipuçlarının peşinden koşar. Sonunda yapacak bir şey olm...

devamı Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum'un yer alacağı 20 Dakika dizisi, hikayesini Kaçış Planı (The Next Three Days) filminden alıyor. Dizide, mutlu bir evlilikleri olan çiftin hayatları, kadının işlemediği halde bir cinayetle suçlanarak hapise girmesiyle altüst olması anlatılıyor. Her hafta yükselen bir tempoya sahip olacak dizide, koca, karısının bu cinayeti işlemediğinden emindir ve ipuçlarının peşinden koşar. Sonunda yapacak bir şey olm...

-Bir aracın selden kaçmaya çalışması-Araçların yerinden oynaması-Selde sürüklenen aracı elleriyle tutup, park edip, iple bağlayan adam-Dükkan duvarının yıkılışı-Arşiv görüntüler( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA- Bodrum’da yaşanan sağanak yağışın kısa sürede sele döndüğü o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Tüyler ürperten görüntülerde sele kapılan tonlarca ağırlığındaki aracını elleriyle itip, iple demire bağlayan vatandaşın görüntüleri ise şaşırttı. Bodrum’da önceki gün yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 20 dakika içerisinde Yeniköy mahallesinin sular altında kalması saniye saniye güvenlik kameralarını yansıdı. Dehşete düşüren görüntülerde dakikalar içerisinde yağmur sularının metrelerce yükselmesi ve park halindeki araçların sel sularına kapılması yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Suyun şiddetiyle iş yerlerinin duvarlarının patlaması, eşyaların sel sularına kapılması ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Neye uğradığını şaşıran mahalle sakinlerinin ise eşyalarını ve araçlarını kurtarmak için büyük çaba sarf etmesi dikkatlerden açmadı. Sürüklenen aracını elleriyle yerine itip iple bağladı Aynı mahallede sele kapılan aracını gören bir vatandaş ise sel sularına aldırış etmeden aracının yanına gitti. İlk olarak sel sularıyla sürüklenen bir aracını durdurmaya çalışan vatandaş bu girişiminde başarılı olamadı. Sel sularının 1 metreyi aştığını gören vatandaş daha sonra sudan çıktı. Suların iyice yükselmesiyle birlikte kendi aracının da yan döndüğünü gören adam tekrar suya girerek tonlarca ağırlıktaki aracını elleriyle itmeye başladı.Park ettiği yere bu sefer elleriyle düzgün bir şekilde aracını iten vatandaş bir müddet aracını tutuktan sonra yan tarafta bulunan cami duvarına çıktı. Duvarın üzerinde sel sularından kaçmaya çalışan vatandaşın bir yandan da aracını tutmaya çalışması sel felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi. Aracını sıkı sıkı tutan adam daha sonra hızlı bir şekilde karşıya geçerek bir ip bulup aracının yanına döndü. İple aracını sıkı sıkı caminin demir korkuluklarına bağlayan vatandaş aracının sürüklenmesini engelledi. Önde duran başka bir aracın ise sel sularına kapılarak gittiği görüntülere yansıdı. Venedik’e dönen Yeniköy mahallesinde yaklaşık 20 aracın sel sularına kapıldığı öğrenildi. Görüntülerde otomobiliyle selin olduğu sokaktan geçmek isteyen başka bir vatandaşın aracını güvenli bir noktaya almak için büyük çaba sarf ettiği dikkatlerden kaçmadı. Bir iş yerinin duvarının ise sel sularına dayanamayıp yıkılması da güvenlik kameralarına yansıdı.