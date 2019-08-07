Bodrum'daki orman yangını



Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını belirten Civelek, ' Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. ' dedi.

Civelek, yangını yakından takip ettiğini, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için de gereken çabanın gösterildiğini ifade etti.

Öte yandan yangın bölgesine, hava ve kara desteği için Aydın'ın Nazilli ilçesi ve İzmir'in yanı sıra yakın illerden destek ekipler çağrıldığı öğrenildi.

