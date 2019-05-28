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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Bodrum’daki iş yeri yangınında alevler metrelerce yükseldi

Bodrum’daki iş yeri yangınında alevler metrelerce yükseldi

alevlerin çıkması

Ormana Bild Kimya Yangın Yeri Mobilya 

-yoğun dumanın görülmesi

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Bodrum’un Göltürkbükü Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın güçlükle söndürülürken, alevler metrelerce yükseldi. Bugün akşam saatlerinde Bodrum-Gündoğan karayolu Göltürkbükü kavşağında bulunan bir mobilya atölyesindeki yangın başladı.
Ahşap malzemeler ve boya, tiner, vernik gibi kimyasal ürünlerin de tutuşmasıyla hızla büyüyen yangın, işletmesinin bir bölümünü tamamen sardı. İşyerinden çıkan siyah dumanlar geniş bir alana yayıldı. İhbar edilmesi üzerine yangın yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ekiple bölgeye ulaşan itfaiye, alevleri söndürebilmek için büyük uğraş verdi. İşyeri çalışanları da kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Alevler, işletme yanında bulunan çam ağaçlarını da tutuşturdu. Ekipler, yangının ormana sıçramaması için de yoğun çaba harcadı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Geniş bir alanda faaliyet gösteren işletmede büyük çapta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
(EA-
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