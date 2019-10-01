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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor - MUĞLA

Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor - MUĞLA

- Yıkımı yapılan inşaatlardan görüntüler - İş makinelerinden detaylar - Bölgeden genel ve detay görüntülerBodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor - İmara aykırı ve kaçak olduğu tespit edilen binalar, iş makineleriyle yıkılıyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde kaçak villa, rezidans ve otel inşaatı gibi yapıların yıkım işlemleri sürüyor.Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinde imara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerdeki kaçak yapılar yıkılıyor.Yıkımlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde, mal sahiplerince yapılıyor.Çok sayıda inşaat işçisinin görev aldığı çalışmalarda, üzeri işaretlenen imara aykırı yapılardaki yıkım işlemleri, iş makinelerinin de yardımıyla gerçekleştiriliyor.Yıkım işlemlerinin gelecek günlerde de sürdürülmesi planlanıyor.İki ayda iki kez ziyaret ettiği Bodrum'da imara aykırı yapıları yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyı denetimleri yapmıştı. Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerinde Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinde imara aykırı olduğu belirlenen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almış, bazı projelerin inşaat faaliyetlerini sürdüren yetkililerle telefonda görüşmüş, yıkım işleminin daha hızlı ilerlemesi talimatını vermişti.

Kaçak Kaçak Yapılaşma Kaçak Yapı Trol 

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