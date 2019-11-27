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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum’da yaz neşesi, Doğu’da kış çilesi

Bodrum’da yaz neşesi, Doğu’da kış çilesi

denize giren vatandaş röportaj

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Sibirya Soğukları Pastırma Yazı Kar Yağışı 

-sahilde oturanlar
-kafeteryalarda oturan
-güneşlenen vatandaşlarla röportaj
-detaylar

( MUĞLA - ÖZEL)- Kasım ayında denizin keyfini doyasıya çıkardılar MUĞLA

- Türkiye'nin doğusunda kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Bodrum kıyıları ise pastırma yazını yaşıyor. Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise denize girerek serinledi. 2 gündür fırtına ve şiddetli yağmurun etkisinde kalan Bodrum bugün güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girerken bazıları ise kafeteryalarda oturmayı tercih etti. Bir çok vatandaş ise sahil kenarında güneşlendi. Doğu’da kar, Ege’de yaz Türkiye'nin doğusunda kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Ege kıyıları ise pastırma yazını yaşamaya devam ediyor. Hava sıcaklığı 28 dereceye kadar ulaşan Bodrum'da sahil kenarlarına akın eden vatandaşlar denize girerek güneşin tadını doyasıya çıkardı. Türkiye'nin Doğusunda kar yağışı etkili olurken Bodrum’da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Bodrum'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte sahil kenarlarına akın etti. Kafeteryaları dolduran az sayıda turist ve Bodrumlular güneşin tadını doyasıya çıkardı. Doğu’da bazı il ve ilçelere sibirya soğukları gelirken Bodrum'da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Doğuda hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düşerken Ege kıyılarında ise hava sıcaklığı güneşin altında 28 dereceye kadar ulaştı. Bodrum'da yazdan kalma bir gün yaşandığını belirten vatandaşlar, "Sıcak havayı fırsat bilip sahil kenarına geldik. Hava çok güzel, biz de tadını çıkarıyoruz. 2 gün önce yağmur ve fırtına vardı bugün ise Bodrum’a yaz geldi. Denize girenler bile var” dedi.
Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre, Bodrum'da hava sıcaklığının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üstünde olacağı öğrenildi.
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