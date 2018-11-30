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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bodrum'da yaralar sarılmaya çalışılıyor - MUĞLA

Bodrum'da yaralar sarılmaya çalışılıyor - MUĞLA

- Sel sonrası temizlik çalışmalarıBodrum'da yaralar sarılmaya çalışılıyor - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde sağanağın yol açtığı selin ardından ilçede temizlik çalışması sürüyor - İş yerini kum çuvallarıyla koruyan Gültekin Doğan: - "Dün çok kötü bir gün yaşadık, zor durumda kaldık. Bir metre sular iş yerimize kadar ulaştı. Bizde kum çuvallarıyla önlemimizi aldık. Bu nedenle bir sıkıntı yaşamadık"MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde sağanağın yol açtığı selin ardından ilçede başlatılan temizlik çalışması devam ediyor.Sağanağın en çok etkili olduğu ilçe merkezinde selden zarar gören vatandaşlar, iş yerlerini ve evlerini temizlemeye çalışıyor. Belediye ekipleri de selin ardından çamura bulunan Bodrum sokaklarında yıkama çalışması yürütüyor.Sel sularıyla sürüklenen bazı araçlar bölgeden kaldırılırken, bazılarının kaldırılması için de çalışmalar devam ediyor. Sabah erken saatlerde iş yerlerine gelen dükkan sahipleri de herhangi bir olumsuz duruma karşı dün iş yerleri için aldıkları kum çuvallı önlemlerini bugün de sürdürüyor.Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığının istinat duvarı ile Bodrum şehir stadı da selden zarar gördü. Gümbet Mahallesi'nde sel sularının sürüklediği lüks bir minibüste dere kenarında kaldırılmayı bekliyor.

İstinat Duvarı 

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