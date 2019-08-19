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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bodrum’da yangın kontrol altında, Milas’ta çalışmalar devam ediyor

Bodrum’da yangın kontrol altında, Milas’ta çalışmalar devam ediyor

- Yanan alanların havadan görüntüsü

Tarım Ormanlı Gesi Orman Yangını Şiddetli Rüzgar 

-- Arşiv Görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Milas ilçesi Akgeyik Barajı bölgesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, Bodrum Mumcular’daki yangın ise sabaha karşı kontrol altına alındı. Milas ilçesine bağlı Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle tarım arazilerine de sıçrayan yangın ile Bodrum Mumcular’da Gökpınar ve Bayır mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangınlarda çalışmalar devam ediyor. Zorlu arazi koşulları ve bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangınlara, gece boyu karadan yapılan yoğun müdahalenin ardından günün ağarmasıyla birlikte havadan da yeniden çalışmalara başlandı. Bodrum Mumcular’daki yağın sabah saatlerinde kontrol altına alınırken; Milas Akgedik Barajı Cehennem Deresi bölgesinde ise yangının batı kısmında çalışmalar devam ediyor. Muğla'daki çalışmaları yerinde takip eden Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Bodrum Mumcular yangınının 70, Milas Akgeyik Barajı Cehennem Deresi yangınının ise 30 hektar alanda etkili olduğunu kaydetti.

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