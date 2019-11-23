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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum'da villaya uyuşturucu baskını

Bodrum'da villaya uyuşturucu baskını

adliyeye getirilen şahıstan görüntü

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri Uyuşturucu Baskını 

-adliyeden detay
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum’da polis ekiplerince lüks villaya yapılan baskında bir kişi uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, T.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Narkotik ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın çalıştığı villaya operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, şahsın üzerinde ve çalıştığı villada satışa hazır vaziyette 20 parça halinde 250 gr uyuşturucu skunk maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan T.Y adli makamlarca tutuklandı.
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