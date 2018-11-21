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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu - MUĞLA

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu - MUĞLA

- Dedektör köpeğin uyuşturucu bulması - Zanlının adliyeye getirilmesi - Adliye detayları - Gözaltına alınan perdeci tutuklandı, operasyon anı polis kamerasına yansıdıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan kişi tutuklandı.Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesi'nde perde dükkanı bulunan S.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.İş yerine operasyon düzenleyen polis, yaptığı aramada satışa hazır halde paketlenmiş 8 parça sentetik uyuşturucu ele geçirdi.Gözaltına alınan S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Öte yandan, narkotik köpeğinin uyuşturucuyu bulduğu anlar polis kamerası görüntülerine yansıdı.

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