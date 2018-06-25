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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu - MUĞLA

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu - MUĞLA

- Polis kamerasından görüntüler - Zanlının adliyeye çıkartılması - Adliye detayıBodrum'da uyuşturucu operasyonu - Polisin dedektör köpek "Molly"nin desteğinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda toplam 580 gram kokain ele geçirildi - Polis kamerasının da kaydettiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği ihbarıyla harekete geçti. İstanbul'dan gelen plakası tespitli otomobil, Güvercinlik Mahallesi'nde takibe alındı. Otomobil daha sonra Torba uygulama noktasında durduruldu."Molly" isimli dedektör köpeğin de katıldığı operasyonda, otomobilin yedek lastiğinde uyuşturucu madde olduğu saptandı. Bodrum sanayi bölgesinde açtırılan lastikte küçük paketler halinde satışa hazır hale getirilmiş 501 paket içinde 400 gram kokain ele geçirildi. Şüphelinin Bodrum'da bulundukları yerlerde yapılan aramalarda ise 286 pakette toplam 180 gram daha kokain bulundu.Polis kamerasının kaydettiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli Y.G, sevk edildiği adliyede "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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