Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu - MUĞLA

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu - MUĞLA

- Adliye binasından görüntü - Zanlılar adliyeye çıkarılırken görüntüBodrum'da uyuşturucu operasyonuMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Çeşitli eğlence organizasyonlarına uyuşturucu madde servis edildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, C.O. ve kız arkadaşı olduğu belirtilen Ukrayna asıllı E.F'nin kaldığı Kumbahçe Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelilerden C.O'nun üzerinde satışa hazır halde 15 gram kokain ile haksız kazanç olduğu değerlendirilen 3 bin 400 lira, 300 avro ve 200 dolar ele geçirildi.Evde yapılan aramada da 6 uyuşturucu hap, bir miktar kokain ve esrar, çok sayıda kilitli poşet, kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 43 mermi bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kız Arkadaş Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Harekete Geç Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı