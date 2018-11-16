Bodrum’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı



- Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Turgutreis Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 5 kişi sabaha karşı gerçekleştirilen bir operasyonla gözaltına alındı. Sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan zanlılar tutuklandı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Turgutreis Mahallesi’nde uyuşturucu satışının önüne geçilmesi amacıyla yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda S.B., A.Y., S.A., A.A. ve H.A. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığına yönelik bilgi aldı. 5 şüpheli, 2 gün önce yapılan şafak operasyonunda ikametlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar iki günlük gözaltı sürecinde alınan ifadelerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edildi. Adli makamların karşısına çıkarılan zanlılar uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

