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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum'da Tilki kurtarma operasyonu

Bodrum'da Tilki kurtarma operasyonu

itfaiye ekiplerinin tilkiyi kurtarma anı

( MUĞLA )- Bodrum Yakaköy Mahallesinde çit tellerine sıkışan Tilki, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak hayvan barınağına teslim edildi. MUĞLA

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Hayvan Barınağı Hayvan 


- Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesinde yiyecek bulmak için yerleşim birimlerine inen Tilki, tel çiftlere sıkışması sonrası mahsur kaldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptıkları ihbar sonrası belirtilen adrese Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Tel çiftlerde kurtarılmayı bekleyen Tilki, itfaiye ekipleri tarafından koruyucu eldivenlik giyilerek kurtarma çalışması yapıldı. Tilki’nin vücudundaki tüylere takılan tel çit ekipler tarafından demir kesme makası ile kesildi. İtfaiye ekiplerince tel çit kesilmesi sonrası kurtarılan Tilki, karton ambalaj içine alınarak Bodrum Hayvan Bakım Barınağına teslim edildi.
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