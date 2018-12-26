Bodrum'da Tilki kurtarma operasyonu



- Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesinde yiyecek bulmak için yerleşim birimlerine inen Tilki, tel çiftlere sıkışması sonrası mahsur kaldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptıkları ihbar sonrası belirtilen adrese Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Tel çiftlerde kurtarılmayı bekleyen Tilki, itfaiye ekipleri tarafından koruyucu eldivenlik giyilerek kurtarma çalışması yapıldı. Tilki’nin vücudundaki tüylere takılan tel çit ekipler tarafından demir kesme makası ile kesildi. İtfaiye ekiplerince tel çit kesilmesi sonrası kurtarılan Tilki, karton ambalaj içine alınarak Bodrum Hayvan Bakım Barınağına teslim edildi.

