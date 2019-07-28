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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Bodrum'da tekne yangını - MUĞLA

Bodrum'da tekne yangını - MUĞLA

- Yanan tekneden görüntü Muğla 'da tekne yangını - Yanan tekneden denize atlayan 2 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde teknede çıkan yangın maddi hasara neden oldu.Akyarlar Mahallesi açıklarında demirli "Roz" isimli fiber teknede yangın çıktı. Alevler, kısa sürede teknenin tamamını sardı.İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.Yanan tekneden denize atlayan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak Bodrum Limanına götürüldü.Yangında tekne kullanılamaz hale geldi.

Demirli Tekne Yangını Sahil Güvenlik 

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