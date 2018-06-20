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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Bodrum'da silahlı saldırı: 1 yaralı

olay yerinden genel, detay

( MUĞLA ) MUĞLA

Polis Hastane Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 


- Bodrum’da 54 yaşındaki Ahmet Ö., kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay, bugün Ortakent Yahşi Mahallesi Zakkum Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre Ahmet Ö. daha önceden husumetli olduğu kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, otomobille Ö’nün evinin önüne geldi. O esnada evin önünde bulunan 54 yaşındaki Ahmet Ö bacağına doğru 5-6 el silah sıkan şahıslar, daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Diz bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralanan Ö., ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Şahsın tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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