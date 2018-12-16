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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Bodrum’da sel sularıyla dolan evde can pazarı yaşandı

Bodrum’da sel sularıyla dolan evde can pazarı yaşandı

-Selden etkilenen mahalle ve ev

Sağanak Yağış Hasar Tespit Mobilya Bulduk Dere Yatağı 

--Ev sahibinin konuşması
--Ekiplerin çalışmaları

( MUĞLA ) -- Ev sahibi, eşi ve köpekleri yüzen mobilyalara tutunarak küçük bir pencereden kurutulmayı başardı MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağışlarla oluşan sel, bir sitenin duvarını yıktı. Sel sularıyla dolan zemin kattaki dairede mahsur kalan ev sahibi, eşi ve köpekleri yüzen mobilyalara tutunarak küçük bir pencereden kurtulmayı başardı. Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış Bİtez Mahallesinden sonra Gündoğan Mahallesini vurdu. Bitez’de dere yatağının taşmasına neden olan sel nedeniyle Gündoğan Mahallesindeki birçok evi su bastı. Gündoğan Mahallesindeki bir sitenin duvarını patlatan sel suları, daha sonra sitedeki evlere doldu. Sel sularının tamamen doldurduğu zemin kattaki dairede evde mahsur kalan Atilla Yeşil, eşi ve köpekleri, evde yüzmeye başlayan mobilyalara tutunup küçük bir pencereden dışarı çıkarak kurtulmayı son anda başardı. Yaşadıkları korku dolu anları anlatan ev sahibi Atilla Yeşil, bir anda duvarın sitedeki duvarın yıkıldığını söyleyerek, “Biz kurtulmaya çalıştık, kapı açılmayınca yüzen mobilyalara tutunarak küçük bir pencere bulduk. Ben, eşim ve köpeğimiz bu pencereden çıkarak kurtulduk. Biz şanslıydık ama ev tamamen sular altında kaldı” dedi.
Sel sularının vurduğu mahallede Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, su dolan evlerindeki tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor. (MB-
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