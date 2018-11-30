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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bodrum’da sel sularıyla dolan camide ibadet yapılamıyor

Bodrum’da sel sularıyla dolan camide ibadet yapılamıyor

-Cami ve çevredeki çalışmalar

( MUĞLA ) MUĞLA

Karayolları Sağanak Yağış Sel Baskını Doğal Afet 


- Muğla’nın Bodrum ilçesinde, büyük maddi hasara neden sel baskınında sel sularıyla dolan ve ibadetin yapılamadığı camide temizlik çalışmaları devam ediyor. Bodrum'da dün yaşanan 100 aracın sele kapıldığı, 50 ev ve 30 iş yerinde ise su baskınlarının yaşandığı doğal afetin yaraları sarılmaya çalışılıyor. En çok Bodrum merkez, Gümbet, Konacık ve Bitez mahallelerinde etkili olan sel baskınının ardından Bodrum Belediyesi ekipleri aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Sahada 521 personel ve 95 araçla görev yapan Bodrum Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri de seferberlik halinde çalışmalara destek veriyor. Aralıklarla sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü Bodrum’da, sel suları ve çamurla kaplanan iş yerlerini boşaltan esnaflar ise dükkanlarının önlerine kum torbaları koyarak önlem almayı sürdürdü. Sel sularının yaklaşık 1 metre yüksekliğe kadar doldurduğu Yeniköy Mahallesi’ndeki Göktepe Valide Camisi de dün öğleden bu yana ibadet yapılamaz hale geldi. Camiyi Cuma namazına yetiştirmeye çalışan ekiplerin çabalarına rağmen temizliğin tamamlanamaması nedeniyle camide bugün de ibadet yapılamayacağı öğrenildi. (MB-
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