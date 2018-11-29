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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum'da sel suları araçları böyle sürükledi

Bodrum'da sel suları araçları böyle sürükledi

sürüklenen araçlar

Cennet Sel Felaketi Felaket Bulduk Dere Yatağı 

-Girdaba kapılarak sürüklenen araçlar

( MUĞLA - 6)- Bodrum'da dehşete düşüren görüntüler MUĞLA

- Bodrum'da yaşanan sel felaketi nedeniyle ilçede büyük bir afet yaşandı. Kırmızı alarmın verildiği tatil cennetinde hayat felç oldu. cadde ve sokaklar sular altında kalırken, sel sularına kapılan araçlar kullanılamaz hale geldi. sel sularının oluşturduğu girdaba kapılan araçların görüntüsü ise dehşete düşürdü. Öğlen saatlerinde başlayan yağış sonrası Bodrum İlçe Merkezinin yanı sıra çevre mahallelerde yollar dereye döndü. Selde araçlar dere yatağına doğru sürüklendi. İnsanlar sele kapılmamak için güvenli buldukları bölgeden dışarı çıkmadı. Yağmur sonrası girdaba kapılan araçların kibrit kutusu gibi sürüklenmesi ise kameralara yansıdı. Büyük çapta maddi zarar meydana gelen ilçede Belediye ve İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. (TA-
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