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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum'da sel mağdurlarına 250 bin liralık destek - MUĞLA

Bodrum'da sel mağdurlarına 250 bin liralık destek - MUĞLA

- Sel baskının yaşandığı sokaklar - İşyerini su basan terzi - Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın açıklamasıBodrum'da sel mağdurlarına 250 bin liralık destek - Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz: - "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza gönderilen 250 bin liralık kaynağı, vatandaşlara ilk planda dağıtacağız" - "Çalışmalar tamamlandıktan sonra AFAD idaremiz tarafından yapılan tespitler sonucunda vatandaşlarımıza yardım yapılacak"MUĞLA (AA) - Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, ilçede yaşanan selde mağdur olanların ihtiyaçlarının giderilmesi için 250 bin liralık yardımın gönderildiğini bildirdi.Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki selin ardından mağdur durumdakilere yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Olayın yaşandığı günden bu yana Kaymakamlığa 200 müracaatın olduğunu ifade eden Yılmaz, bunların 91'inin konut, 67'sinin iş yeri, 6'sının bahçe ve benzeri yerler, 36'sının da hasar gören araç sahipleri olduğunu aktardı. - "İlk planda nakit yardımı yapacağız"Yılmaz, müracaatların 148'ini incelediklerini ifade ederek, "Bugün 16'sı inceleniyor. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için ilk planda temel ihtiyaçları karşılamak üzere, barınma, giyecek, gıda ve diğer ihtiyaçlar için nakit yardımı yapacağız." diye konuştu.
Sel mağdurlarına verilmek üzere yardımın kendilerine ulaştığını belirten Yılmaz, şöyle dedi:"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza gönderilen 250 bin liralık kaynağı, vatandaşlara ilk planda dağıtacağız. Çalışmalar tamamlandıktan sonra AFAD idaremiz tarafından yapılan tespitler sonucunda vatandaşlarımıza yardım yapılacak."Sosyal hizmet merkezi bünyesinde öğrencilere yönelik yardımda bulunacağını aktaran Yılmaz, Bu durumda dört ailenin tespit edildiğini, bu yöndeki çalışmaların süreceğini bildirdi.Selde yaralanma, can ve mal kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyleyen Yılmaz, "Diğer eksiklerin tamamı devletimiz tarafından giderilecektir, bundan kimsenin endişesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.İlçede, 18 Kasım'da sağanağın neden olduğu sel nedeniyle bazı ev, iş yeri ve araçlar zarar gördü, konuyla ilgili Bodrum Kaymakamlığınca çalışma başlatıldı.

Bild Muhabir Öğrenciler 

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