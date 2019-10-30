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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum’da sarı yaz keyfi Haberi

Bodrum’da sarı yaz keyfi Haberi

DENİZE GİRENLER

Hava Sıcaklığı Yabancı Turist Hava Sıcaklıkları 

-VATANDAŞ RÖP
-SAHİLDE EYLENENLER
-VATANDAŞ RÖP
-İSKELEDE EĞLENENLER
-VATANDAŞ RÖP
-GENEL, DETAY

( MUĞLA ) MUĞLA

- Sarı yazın yaşandığı Bodrum’da sıcak havayı fırsat bilenler, sahillere akın etti. Ekim ayının son gününde denize giren vatandaşlar sıcak havanın, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü Bodrum’da yazdan kalma günler devam ediyor. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler ile ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkarmaya devam ediyor. Vatandaşlar, özellikle öğle sıcağında denize girerek serinliyorlar. Bodrum’daki en çok yoğunluğun yaşandığı sahillerin başında ise Paşatarlası sahili geliyor. Bodrum’da hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. En yüksek hava sıcaklığın 32 derece dolaylarında olması bekleniyor. Denize giren vatandaşlar ise Ekim ayında denizin keyfi yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek “Ekim ayının son haftasında bile denize giriyoruz. Birçok şehre kış geldi ama Bodrum’da halen yaz yaşanıyor” ifadelerini kullandılar
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