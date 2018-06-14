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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum'da sahte içki operasyonu - MUĞLA

Bodrum'da sahte içki operasyonu - MUĞLA

- Ele geçirilen malzemelerden görüntü - Malzemelerin ekiplerce taşınması - Gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürülmesiBodrum'da sahte içki operasyonuMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, bir tona yakın sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Ortakent - Yahşi Mahallesi'nde sahte içki üretilen bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda, evin alt katındaki depo kısmında dolum için hazırlanmış 20 kiloluk 50 bidon sahte içki ele geçirdi.Polis ekipleri evde yaptıkları aramada, dolum için hazırlanan farklı boylarda içki şişeleri ile bin 710 sahte bandrol ve içki yapımında kullanılan bazı malzemelere de el koydu, M.G, E.N.H. ve E.A'yı gözaltına aldı.Operasyon anı kamerayla kaydedildi.

Sahte İçki Kamera Bandrol Polis Ekipleri Sahte İçki Operasyonu 

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