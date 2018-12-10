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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bodrum'da sağanak etkili oluyor (2) - MUĞLA

Bodrum'da sağanak etkili oluyor (2) - MUĞLA

- Sağanaktan etkilenen teknelerden görüntüBodrum'da sağanak etkili oluyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.Bodrum - Turgutreis kara yolu hastane kavşağı istikametinde sağanakla birlikte yolda su birikintisi oluştu. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.Şehir merkezinde de olumsuzluk yaşanma ihtimali bulunan cadde ve sokaklarda polis ve zabıta ekiplerince tedbir alındı. Park halindeki araçların sürücülerini arayan polis, sahiplerine ulaşılamayan araçları çekici yardımıyla bölgeden kaldırdı.Çamurlu suların denize döküldüğü alanlarda ise denizin rengi değişti.Meteorolojik uyarıları dikkate alan bazı iş yeri sahipleri ise dükkanlarının girişine kum torbaları yerleştirerek su baskınına karşı önlem aldı.Sağanak, ilçede aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Polis Hastane Su Baskını Zabıta 

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