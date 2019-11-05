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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Bodrum'da sağanak etkili oldu - MUĞLA Video

Bodrum'da sağanak etkili oldu - MUĞLA Video

- Sel sularıyla gelen ve caddeyi kaplayan taşlar - Bazı araçların yolda güçlükle ilerlemesi - Su birikintilerinin oluştuğu kara yolu - Su basan iş yerlerinin temizlenmesi - Tıkanan rögarlar - Ekiplerin kara yolunda tedbir alması - Vatandaşların çalışmalara destek vermesi Muğla 'da sağanak etkili oldu - Bodrum'da sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, kara yolu trafiğe kapandı, taşkınlar meydana geldiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, kara yolu trafiğe kapandı ve taşkınlar yaşandı.İlçede gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı istikametinde, su giderlerinin tıkanması nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum Belediyesi, Muğla 911 Arama ve Kurtarma ekipleri, yolu açmak için bölgede çalışma yaptı.Bazı vatandaşlar araçlarıyla yolda biriken suyun içerisinde kalırken, bazıları da araçlarını yol kenarına park ederek, suyun tahliye edilmesini bekledi. Polis ekipleri de güvenlik tedbiri aldı.Yağıştan etkilenen Cevat Şakir, Neyzen Tevfik, Kale ve Severcan caddelerinde bazı vatandaşların, tıkanan rögar kapaklarını kendi çabalarıyla açarak yağmur sularını tahliye etmeye çalıştığı görüldü.
Çarşı Mahallesi'ndeki bazı iş yerlerini de su bastı. İşletme yetkilileri ve çalışanlar, dükkanlardaki suyu tahliye etmek için çaba gösterdi.Dere Sokak'ta ise yağış nedeniyle hasar oluşan yolda zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı.Gece boyunca elektrik kesintileri ve maddi hasarlı trafik kazalarının da yaşandığı ilçede, yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Güvenlik Önlemi Zabıta 

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