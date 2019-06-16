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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bodrum’da özel uçak pistten çıktı....Havalimanı ise uçuşlara kapatıldı

Bodrum’da özel uçak pistten çıktı....Havalimanı ise uçuşlara kapatıldı

uzaktan piste duran uçak

( MUĞLA ) MUĞLA

Bild Batın 


- Dalaman’dan, Bodrum-Milas Havalimanı'na gelen özel bir uçak pistten çıktı. Uçağın lastiğinin patladığı öğrenilirken, Havalimanı ise uçuşlara kapatıldı. Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yapan özel bir uçağın iniş yaptığı sırada ön dikme hatası nedeniyle lastiğinin patlayarak pistten çıktığı öğrenildi. Havalimanı güvenlik nedeniyle uçuşlara kapatılırken, iniş yapacak uçakların ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildiği bildirildi.
Uçakta sadece kaptan ve mürettabatın olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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